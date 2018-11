POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Seniorenheim

Bocholt (ots) - In der Zeit von Dienstag, 13.00 Uhr, bis Mittwoch, 17.00 Uhr, drangen noch unbekannte Täter in der Bürotrakt eines Seniorenheims an der Moltkestraße ein. Der oder die Täter hatten sich über den Hinterhof Zugang verschafft. In dem Trakt brachen sie eine Zwischentür zu einem Lagerraum auf. Entwendet wurde nach dem bisherigen Ermittlungsstand nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

