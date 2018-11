POL-BOR: Gronau - Drogen bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Gronau (ots) - Montagabend gerieten zwei Männer aus Rheine gegen 18.45 Uhr auf der Enscheder Straße in Gronau in eine Verkehrskontrolle des Grenzüberschreitenden Polizeiteams. Der 52-jährige Fahrer und der 37-jährige Beifahrer kamen aus den Niederlanden und fuhren in Richtung Innenstadt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten circa 180 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

