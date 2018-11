POL-BOR: Borken - Frau bei Unfall leicht verletzt

Borken (ots) - Am Dienstagmorgen befuhr eine 46-jährige Frau aus Gladbeck gegen 07.00 Uhr die Landstraße L 581 (Bocholter Straße) in Richtung Borken. Aus noch unbekannter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 4.200 Euro.

