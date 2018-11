POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern an Sicherungseinrichtung

Gronau (ots) - In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 19.40 Uhr, versuchten Einbrecher, die Eingangstür einesMehrfamilienhauses auf der Straße "Mühlenmathe" in Gronau aufzuhebeln. Aufgrund der Sicherungseinrichtungen an der Eingangstür scheitertet die Unbekannten jedoch bei ihrem Versuch.

Das Beispiel zeigt erneut, wie wichtig es ist, die eigenen vier Wände gut zu sichern. Lassen Sie sich durch unsere Experten zum Thema "Einbruchsschutz" beraten. Termine können unter den Telefonnummern 02861-900-5506 oder -5507 vereinbart werden.

