POL-BOR: Gescher - Einbruch bei den Tafeln

Gescher (ots) - Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag aus den Büros der Tafel an der Bahnhofstraße in Gescher.

Die Täter hatten in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 07.30 Uhr zunächst ein Rolltorfenster eingeschlagen und waren in einen Lagerraum eingedrungen. Von hier aus schlugen sie ein weiteres Fenster ein und gelangten so in den Verkaufsraum, aus welchem sie das Bargeld stahlen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

