POL-BOR: Gescher - Motoroller geklaut

Gescher (ots) - Am Donnerstag wurde ein stark beschädigter Motorroller der Marke "Keeway" an der Raiffeisenstraße in Gescher aufgefunden. Diesen hatten unbekannte Täter in der Zeit von Montag bis Donnerstag an der Josef-Willenbrink-Straße in Gescher vom Hof eines Mehrfamilienhauses gestohlen.

Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02561 9260.

