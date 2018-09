POL-BOR: Borken/Velen-Ramsdorf - Stahlfelgen bekannt?

Stahlfelgen unbekannter Herkunft Bild-Infos Download

Borken/Velen-Ramsdorf (ots) - Sowohl in der Nacht zu Samstag (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4056067), als auch in der Folgenacht war es zunächst in Borken, dann in Ramsdorf (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4056176) zu Einbrüchen in Fahrradgeschäften gekommen.

In beiden Fällen hatten die Täter zum Einschlagen der Glasscheiben Autostahlfelgen benutzt.

Wer kann Angaben zur Herkunft der abgebildeten Stahlfelgen machen? Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell