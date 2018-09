POL-BOR: Velen - Drei Täter scheitern bei Einbruch in Fahrradgeschäft

Velen (ots) - In der Nacht zu Sonntag schlugen noch unbekannte Täter die Glastür eines Fahrradgeschäftes auf der Lange Straße in Ramsdorf mit Hilfe von zwei Auto-Stahlfelgen ein.

Gegen 01.45 Uhr war ein Anwohner durch das laute Klirren geweckt worden. Als dieser die drei Täter durch ein geöffnetes Fenster anschrie, flüchteten diese zu Fuß über die in der Nähe befindliche Holzbrücke in Richtung Burgplatz.

Zu einem Diebstahl kam es nicht. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Personenbeschreibung: alle drei männlich und etwa 20 Jahre alt, ein Tatverdächtiger trug ein hellgrünes T-Shirt; ein weiterer Tatverdächtiger trug ein dunkles Oberteil. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000). In der Nacht zuvor hatten Unbekannte bereits eine Autostahlfelge bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Borken benutzt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4056067

