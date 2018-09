POL-BOR: Heiden - Lenkrad aus BMW gestohlen

Heiden (ots) - Noch unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch, 4.30 Uhr, bis Freitag, 18.45 Uhr aus einem auf der Raiffeisenstraße abgestellten BMW das Lenkrad inklusives des Airbags. Um in das Fahrzeug zu gelangen, hatten die Täter das Beifahrerfenster eingeschlagen. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

