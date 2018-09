POL-BOR: Borken - Drogen im Straßenverkehr

Borken (ots) - Ein 23-jähriger Autofahrer (Borken) geriet in der Nacht zu Samstag auf dem Nordring in Borken gegen 0.30 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Im Gespräch mit dem Fahrer ergaben sich für die Beamten Verdachtsmomente dafür, dass der dieser zuvor Drogen konsumiert hatte. Der Borkener musste mit zur Wache, wo ihm durch einen Arzt einen Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Beamten bis zur vollständigen Ausnüchterung. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

