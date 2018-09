POL-BOR: Gronau - Einbrecher kurz nach Tat geschnappt

Gronau (ots) - In der Nacht zu Samstag schlug ein 28-jähriger Gronauer gegen 1.15 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Enscheder Straße ein. Durch das Loch nahm er sich zwei Flaschen (Alkoholika) aus der Auslage und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Ein Zeuge hatte die Polizei hierüber informiert. So konnte ein Streifenteam den Täter auf der Enscheder Straße in Höhe Brissenkamp kurze Zeit später antreffen.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten die zuvor gestohlenen Flaschen im Rucksack des Gronauers. Dieser gestand den Einbruch. Die Flaschen wurden sichergestellt. Nach Feststellung der Personalien entließen die Beamten den 28-Jährigen vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell