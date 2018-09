POL-BOR: Gronau - Handtaschenräuber kam nicht weit

Gronau (ots) - Am Samstagmorgen entriss ein 30-jähriger Mann aus Ochtrup auf dem Berliner Platz gegen 8 Uhr einer 51-jährigen Fußgängerin (Gronau) ihre Handtasche und konnte zunächst mit einem dort bereitgestellten Fahrzeug flüchten. Die Beraubte war dem Täter noch hinterhergelaufen, hatte ihn jedoch nicht mehr an der Flucht hindern können. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. So konnte der Täter wenige Minuten später durch ein Streifenteam auf der Pfarrer-Reukes-Straße angehalten und festgenommen werden. In seiner Vernehmung räumte der 30-Jährige die Tat ein. Handtasche nebst Inhalt konnten der Gronauerin wieder ausgehändigt werden. Der Ochtruper wurde im Anschluss an seine Vernehmung entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

