POL-BOR: Ahaus - Täter scheitern bei Einbruch in Juweliergeschäft

Ahaus (ots) - In der Nacht zu Sonntag versuchten zwei noch unbekannte Täter erfolglos in ein Juweliergeschäft an der Marktstraße in Ahaus einzubrechen. Bei dem Versuch, das Geschäft über eine Seiteneingangstür zu betreten, lösten sie gegen 3 Uhr den Alarm aus.

Zeugen beobachteten die Täter bei ihrer Flucht in Richtung Schlosspark. Die Täter werden wie folgt beschrieben: beide männlich und etwa 20 Jahre alt; einer der Täter mit Dreitagebart und schwarzem Kapuzenpullover, der zweite trug eine schwarze Basecap.

Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

