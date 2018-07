POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht wegen Termins

Gronau-Epe (ots) - Einen wichtigen Termin habe sie gehabt. So begründete eine 24-jährige Gronauer ihre Unfallflucht vom Montagmorgen: Gegen 9 Uhr war sie beim Ausparken auf der Lange-Seite-Straße in Gronau-Epe gegen einen geparkten Wagen gestoßen. Dieser wurde hierbei nicht unerheblich an der linken hinteren Seite beschädigt. Auf 5.000 Euro schätzten die Beamten bei der Unfallaufnahme den Schaden. Gemeldet hatte sich die Unfallverursacherin dann erst gegen 12.55 Uhr auf Wache in Gronau. Sie habe einen wichtigen Termin gehabt und habe daher weder auf die Eigentümerin des beschädigten Wagens warten noch die Polizei informieren können. Aus diesem Grund sei sie zunächst weggefahren. Gegen die Gronauerin wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

