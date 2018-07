POL-BOR: Borken - Dieb bedroht Zeugen mit Schere

Borken (ots) - Als am Montagmorgen, gegen 10.20 Uhr, ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Nordring in Borken einen Ladendieb verfolgt und eingeholt hatte, zückte dieser plötzlich eine Schere:

Der Dieb, ein 24-jähriger Münsteraner, hatte im Markt Waren eingesteckt und den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter verfolgte den Dieb und stellte diesen. Der 24-Jährige zückte daraufhin eine Bastelschere (Klingenlänge: 8 cm) und bedrohte hiermit den Zeugen. Bei der sich anschließenden Rangelei verlor der Dieb die Schere, ohne den Zeuge zuvor hiermit verletzt zu haben. Als die 46-jährige Filialleiterin hinzukam, konnten sie den Dieb gemeinsam überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Münsteraner wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

