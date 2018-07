POL-BOR: Gronau-Epe - 75-Jähriger verletzt am Boden

Gronau-Epe (ots) - (mh) Am Freitagabend bemerkten Zeugen gegen 20:30 Uhr auf der Gasstraße einen am Boden liegenden, 75-jährigen Mann aus Gronau mit einer Kopfverletzung. Neben ihm lag ein Fahrrad. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Gronauer Krankenhaus. Da sich der 75-Jährige nicht an die Umstände erinnern konnte, wie es dazu kam, sucht die Polizei Zeugen.

Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell