POL-BOR: Velen - Pedelec-Fahrerin stürzt in Graben

Velen (ots) - (mh) Am Freitagnachmittag verlor gegen 14:40 Uhr eine 78-jährige Pedelec-Fahrerin aus Stadtlohn beim Aufsteigen das Gleichgewicht und stürzte in den Graben der Nordvelener Straße. Rettungskräfte brachten die schwerverletze Frau mit einem Rettungswagen in ein Stadtlohner Krankenhaus.

