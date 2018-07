POL-BOR: Bocholt - Auffahrunfall

Bocholt (ots) - (mh) Am Freitagnachmittag befuhr gegen 15:45 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Isselburg die Werther Straße stadtauswärts. In Höhe des Abzweigs "Am Hagelkreuz" fuhr er auf den vorausfahrenden Wagen eines 66-jährigen Autofahrers aus Bocholt auf. Dieser wollte rechtsabbiegen und hatte abgebremst. Der 66-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 5.500 Euro.

