Bocholt (ots) - Am Dienstag befuhr eine 89-jährige Bocholterin gegen 17.20 Uhr mit einem Pedelec die Straße Hachtstegge in Holtwick. Plötzlich lief ein Hund von einem Privatgelände auf die Fahrbahn und direkt vor das Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Der Hund lief wieder zurück auf das Grundstück - er war bei dem Unfall nicht verletzt worden.

