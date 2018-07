POL-BOR: Heiden - Diebstahl aus Firma

Heiden (ots) - Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in die Räume einer Firma an der Leblicher Straße ein. In der Zeit von Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr hebelten sie hierzu eine Holztür auf.

Sie erbeuteten das Bedienelement sowie einen Satellitenempfänger für das Lenksystem eines Traktors. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell