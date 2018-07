POL-BOR: Gronau - Diebe stehlen Lindenberg-Statue

Gronau (ots) - Nur ein Fuß blieb übrig: Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende eine Udo-Lindenberg-Statue in Gronau gestohlen. Die Bronzeplastik stand auf dem Kreisverkehr Hermann-Ehlers-Straße/Ochtruper Straße. Sie ist etwa 130 Zentimeter groß und war im Frühjahr aufgestellt worden. Die Statue diente als vorübergehender Ersatz für das größere Original-Denkmal, das für Reparaturarbeiten abgebaut worden war. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr, ereignet haben. Die unbekannten Täter scheuten dabei vor Gewalt nicht zurück: Sie nahmen es in Kauf, dass ein Fuß der Statue abbrach. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

