POL-BOR: Velen - Auto erfasst beim Abbiegen Radfahrer

Velen (ots) - Leichte Verletzungen hat ein 39 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall erlitten, der sich am Freitag gegen 6.10 Uhr auf der Straße "Zum Lünsberg" in Velen-Ramsdorf ereignet hat. Der Velener befuhr mit seinem Rad den Rad-/Gehweg in Richtung Südring. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin aus Gescher wollte vom Südring nach rechts in die Straße "Zum Lünsberg" einbiegen. Ihr Wagen erfasste dabei das Fahrrad.

