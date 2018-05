POL-BOR: Ahaus - Rollerfahrer schnell ermittelt

Ahaus (ots) - Tempo 70 hatte ein 17 Jahre alter Rollerfahrer aus Heek am Sonntag in Ahaus auf dem Tacho. Die Eile hatte ihren Grund: Polizeibeamte hatten ihn gegen 20.10 Uhr auf der Heeker Straße kontrollieren wollen. Wenig später konnten die Beamten ihn jedoch zuhause antreffen - sie hatten die Anschrift über das Kennzeichen ausfindig gemacht. Der Jugendliche konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Ihn erwarten nun rechtliche Konsequenzen in Form einer Strafanzeige.

