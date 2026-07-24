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Polizei Gütersloh

POL-GT: Sprinter an der Verler Straße gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - An der Verler Straße haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag (22.07., 18.00 Uhr - 23.07., 06.40 Uhr) einen weißen Mercedes Sprinter, Baujahr 2017, gestohlen. Der Tatort liegt zwischen der Bruder-Konrad-Straße und dem Autobahnzubringer. Das Fahrzeug stand verschlossen auf dem Betriebsgelände eines Metallbauunternehmens. An dem Mercedes Sprinter waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen GT-HB 1054 angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hatten Sie von Mittwoch auf Donnerstag im Umfeld des Tatorts verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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