Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Mittwoch (17.06., 08.30 Uhr - 13.00 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses an der Ernst-Meurin Straße auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher Schubladen und Schränke.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Wer hat Mittwochvormittag verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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