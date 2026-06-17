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Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Autofahrerin kollidiert mit E-Scooter-Fahrerin und flüchtet

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Dienstagmorgen (16.06., 07.55 Uhr) kollidierte eine bislang unbekannte Autofahrerin auf der Kreuzung Clarholzer Straße/ Otto-Hahn-Straße mit einer E-Scooter-Fahrerin, die dabei leicht verletzt wurde. Anstatt ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, setzte die Autofahrerin danach unvermindert ihre Fahrt fort.

Zuvor befuhr die 16-jährige Jugendliche mit dem E-Scooter den Geh- und Radweg der Otto-Hahn-Straße und beabsichtigte bei grünlichtzeigender Ampel die Clarholzer Straße in Richtung Postweg zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr die unbekannte Autofahrerin mit einem dunklen Pkw in entgegengesetzte Richtung auf die Kreuzung zu und beabsichtigte nach links auf die Clarholzer Straße in Richtung Rheda-Wiedenbrück abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam es zur Kollision. Die 16-Jährige ließ die leichten Verletzungen später ambulant behandeln.

Der Beschreibung nach hatte die unbekannte Autofahrerin dunkle Haare.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Können Sie weitere Angaben zu der Unfallflucht machen oder können Sie Hinweise auf die beschriebene Autofahrerin geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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