Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand an der Varenseller Straße

Gütersloh (ots)

Wiedenbrück (FK) - Donnerstagmorgen (18.06., 04.00 Uhr) bemerkten Bewohner einen Brand innerhalb eines Wohnhauses an der Varenseller Straße.

Feuerwehr und Polizei wurden zu dem Brandort gerufen. Die Flammen, die nach derzeitigem Stand in einem Heizungsraum ausgebrochen waren, wurden durch die Feuerwehrkräfte gelöscht.

Ein 49-jähriger Bewohner des Hauses erlitt aufgrund der starken Rauchentwicklung leichte Verletzungen.

Die Untersuchungen zu der genauen Brandursache wurden durch die Gütersloher Kriminalpolizei aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

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