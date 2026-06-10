Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher festgenommen

Gütersloh (ots)

Versmold - Ein 38-jähriger Einbrecher wurde durch Zeugen in der Nacht zu Mittwoch (10.06., 04.10 Uhr) in einem Supermarkt an der Dorfstraße angetroffen und festgehalten.

Der Einbrecher hatte zuvor eine rückwärtige Tür aufgebrochen und anschließend das Ladenlokal abgesucht.

Der Versmolder wurde durch die hinzugerufenen Polizisten festgenommen. Am Mittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell