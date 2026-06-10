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Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Michaelisschule in Liemke

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Freitag (12.06.) findet für die Schülerinnen und Schüler der Michaelschule in Schloß Holte-Stukenbrock Ortsteil Liemke die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Kinder fahren von 8.45 Uhr bis 11.00 Uhr selbstständig im Umfeld der Schule im öffentlichen Verkehrsraum.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie den Kindern am Freitag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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