POL-GT: Polizeiliche Fahndung - 14-Jährige abgängig aus Jugendeinrichtung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Seit Montag (06.10.) ist die 14-jährige Kimberly Marie aus einer Jugendeinrichtung in Gütersloh abgängig. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge, könnte sie sich auch im Bereich Melle, Osnabrück oder Mettingen (Kreis Steinfurt) aufhalten.

Auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW wurde derweil ein Bild sowie eine Beschreibung der 14-Jährigen eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/182789

Die Polizei bittet um Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der abgängigen Jugendlichen. Hinweise und Angaben dazu unter der Telefonnummer der Polizei Gütersloh 05241 869-0 oder unter dem Polizeiruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

