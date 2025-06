Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagmittag (30.05., 13.35 Uhr) befuhr eine 62-jährige Opel-Fahrerin die Eichenallee in Richtung Südring. An der Kreuzung zum Südring beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Motorradfahrer, welcher auf dem Südring in Richtung Neuenkirchener Straße unterwegs war. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

