Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auflagen nicht erfüllt - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Gestern Vormittag (17. Juni) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Dieser wurde bereits per Haftbefehl gesucht und muss nun einen zweiwöchigen Dauerarrest verbüßen.

Gegen 10:45 Uhr überprüften Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen jungen Mann. Dieser gab gegenüber den Beamten an, keine Ausweisdokumente mit sich zu führen, machte jedoch mündliche Angaben zu seiner Person. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes, aufgrund einer Straftat (Diebstahl mit Waffen), nach dem 21-Jährigen fahnden ließ. Zudem hatte der bulgarische Staatsangehörige in der Vergangenheit die Auflagen, im Rahmen einer Verurteilung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betruges, nicht erfüllt. Das Amtsgericht Krefeld ordnete aus diesem Grund nun zwei Wochen Dauerarrest an.

In der Bundespolizeiwache fanden die Uniformierten schließlich die bulgarische Identitätskarte bei dem Gesuchten auf. Die Polizisten informierten die Eltern des Krefelders über die Festnahme und brachten ihn anschließend für die nächsten zwei Wochen in eine Jugendarrestanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell