POL-GT: Drei Männer leisten Widerstand an der Bielefelder Straße in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Samstag (28.09.) waren Fahrraddiebe in Verl unterwegs. Zeugen bemerkten gegen 16.15 Uhr am Kranichweg einen Mann, welcher ein E-Bike aus einer Garage schob. Daraufhin flüchtete der Dieb. Für seine Flucht nutze er ein Rad, welches er offenbar ein paar Minuten zuvor aus derselben Garage gestohlen hatte. Deponiert hatte er es in einem angrenzenden Maisfeld. Das E-Bike warf er auf die Straße. ...

