Polizei Gütersloh

POL-GT: Grillunfall bei Familienfeier

Gütersloh (ots)

Gütersloh (RB) - Bei einer Familienfeier am Samstagabend, gegen 22:47 Uhr, kam es in einem Garten in Gütersloh, zu einem Unfall mit einem Holzkohlegrill. Hierbei wurden insgesamt 4 Personen durch eine Verpuffung verletzt. Ein 31 jähriger sowie ein 33 jähriger Mann wurden schwer verletzt einer Bochumer Klinik zugeführt. Eine Frau (30 Jahre) erlitt leichte Verletzungen, eine weitere Frau (26 Jahre) erlitt einen Schock. Beide Frauen wurden in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Vor Ort befanden sich zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell