Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter droht 18-Jährigem - Bargeld und Fahrrad gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (07.04., 21.10 Uhr) kam es in einem Park zwischen der Wiedenbrücker Straße/ Schledebrückstraße zu einem Vorfall, bei welchem ein bislang unbekannter Täter eine geringe Menge Bargeld und ein Fahrrad gestohlen hatte. Den Angaben nach befanden sich ein 18-Jähriger sowie sein 16-jähriger Begleiter in dem Park am Heinrich-Humbert-Weg. Dort sprach ein unbekannter junger Mann den 18-Jährigen an und forderte Geld und Zigaretten. Als der 18-Jährige dies nicht herausgeben wollte, drohte der Unbekannte und entnahm dem 18-Jährigen etwas Bargeld. Anschließend nahm sich der Täter das Fahrrad des 18-Jährigen und fuhr damit in Richtung Schledebrückstraße davon.

Der Beschreibung nach war der junge Mann etwas älter als der 18-Jährige. Er hatte ein südländisches Aussehen und war ca. 1,80 Meter groß.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder hat in dem Park verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell