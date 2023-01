Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen in Gütersloh (MA)

Gütersloh (ots)

Am Sonntag, 08.01.2023, gegen 19:45 Uhr, befuhr eine 58jährige Gütersloherin mit ihrem VW Caddy und ihrem 20jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Gütersloh, den Alexanderweg in Gütersloh. Beim Einbiegen nach links in die Sürenheider Straße übersah sie den Pkw VW Golf, geführt von einem 30jährigen Gütersloher, der seinerseits auf der Sürenheider Straße aus Richtung Avenwedde in Richtung Sürenheide fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, die drei Personen wurden leicht verletzt. Der 30jährige Gütersloher wurde vorsorglich in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000 Euro.

