Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 15-Jähriger bedroht Reisenden mit abgebrochener Glasflasche - Bundespolizisten nehmen Bochumer in Gewahrsam

Bochum - Herdecke (ots)

Samstagmorgen (29. Januar) verhinderten Bundespolizisten im Bochumer Hauptbahnhof schlimmeres. Bei einem Jugendlichen entdeckten Beamte einen gefährlichen Gegenstand in der Jackentasche.

Gegen 3:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Bochum. Dort bemerkten sie in der Haupthalle eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichem und einem Mann aus Herdecke. Als der 15-Jährige die Beamten erblickte, versuchte dieser zu flüchten. Den Einsatzkräften gelang es ihn aufzuhalten und zu kontrollieren. Während der Überprüfung, entdeckte ein Beamter, dass der junge Bochumer in seine Jackentasche griff und einen abgebrochenen Glasflaschenhals hervorholte. Sofort hielten sie den jungen Mann fest und fesselten ihn.

Der Mann aus Herdecke gab später an, dass er zuvor durch den jungen Bochumer mit dem Flaschenhals in der Hand bedroht worden sei. Mehrere Zeugen bestätigten die Aussage des Mannes.

Die Bundespolizei kontaktierte den Notdienst des Jungendamtes und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

