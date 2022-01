Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Tatort: Duisburg Hauptbahnhof - Zehn-köpfige Personengruppe prügelt bis zur Bewusstlosigkeit auf Geschädigte ein

Duisburg, Dortmund, Essen, Mülheim a.d. Ruhr, Wattenscheid, Bochum (ots)

Am 10. Oktober 2021, gegen 00:10 Uhr, kam es zwischen zwei Personengruppen im Duisburger Hauptbahnhof zu verbalen Streitigkeiten mit anschließenden Körperverletzungen. Hierbei traten und schlugen die Tatverdächtigen auf die am Boden liegenden Geschädigten ein. Alle Geschädigten mussten im Anschluss vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Tatverdächtigen flüchteten nach der Tat mit einer Bahn in Richtung Dortmund. Eine Nahbereichsfahndung der Bundespolizei verlief negativ. Strafanzeigen aufgrund der gefährlichen Körperverletzungen wurden seitens der Bundespolizei angefertigt.

Eine vierköpfige Personengruppe, welche der Punker-Szene zuzuordnen war, geriet mit einer 10-köpfigen Personengruppe (augenscheinlich südländischer Abstammung) im RE6 in Streit. Alle Beteiligten wurden aufgrund ihres Verhaltens seitens eines Zugbegleiters aufgefordert, den Zug im Duisburger Hauptbahnhof zu verlassen. Auf Bahnsteig 5 (Gleis 11) wurde die vier-köpfige Gruppe durch die Angreifer zu Boden gebracht und attackiert. Es wurden Schläge und Tritte ausgeführt, die bis zur Bewusstlosigkeit der Geschädigten führten. Anschließend ließen die Tatverdächtigen von ihren Opfern ab und flüchteten mittels einer Bahn in Richtung Dortmund.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Duisburg die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Tatverdächtigen an.

- Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? - Wer hat möglicherweise Kenntnis von der Tat erlangt und kennt Tatverdächtige. - Wer kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 / 179276 - 400 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Bundespolizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Link zum Fahndungsportal der Bundespolizei / Eingestelltes Bildmaterial:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_6_2022.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell