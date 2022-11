Polizei Gütersloh

POL-GT: Lagerhalleneinbruch am Heiligenhäuschenweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Samstag (12.11., 17.00 Uhr) und Montagmorgen (14.11., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Lagerhallenkomplex am Heiligenhäuschenweg eingebrochen. Die Täter sind über ein Dachfenster in eine Halle eingestiegen. An weiteren Dachfenstern misslang der Einstieg. Die Einbrecher durchsuchten das Lager. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Zeugen wurden rund um den Tatzeitraum auf zwei Männer in der Nähe des Tatorts aufmerksam. Einer trug eine schwarze Hose und eine helle Jacke mit reflektierenden Streifen. Der andere trug eine Jeans, eine helle Jacke, graue Sneaker und eine helle Mütze. Möglicherweise gibt es einen Tatzusammenhang.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu den verdächtigen Männern geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

