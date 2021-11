Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh, Schloß Holte-Stukenbrock und Rietberg

Gütersloh (ots)

Gütersloh, Schloß Holte-Stukenbrock, Rietberg (FK) - Sowohl am Freitagabend (19.11.) und am Samstagabend (20.11.) führte die Kreispolizeibehörde Gütersloh kooperative Kontrollen zusammen mit dem Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Detmold, dem Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Bielefeld, dem Hauptzollamt Bielefeld, dem Finanzamt Wiedenbrück, den Ausländerämtern des Kreises Gütersloh und der Stadt Gütersloh, sowie der Ordnungsämter der Städte Gütersloh, Schloß Holte-Stukenbrock und Rietberg durch.

Überprüft wurden an beiden Abenden Restaurants, Cafés und Bars. Zudem fanden Verkehrskontrollen statt.

Die kooperativen Kontrollen fanden bereits in der Vergangenheit immer wieder mit wechselnder Besetzung insbesondere im Bereich Gütersloh statt. An dem am Wochenende ausgeweiteten Kontrollmaßnahmen wurden in nahezu allen aufgesuchten Objekten Verstöße verschiedenster Art festgestellt und waren somit aus Sicht der eingebundenen Behörden erfolgreich.

In nahezu allen Objekten gab es Beanstandungen. Unter anderem wurden illegale Geldspielautomaten sichergestellt, Verstöße gegen die geltende Coronaschutzverordnung festgestellt, zoll- und arbeitsrechtliche Beanstandungen gemacht und nicht verzollte Tabakwaren sichergestellt. In einer Gütersloher Bar beispielweise leiteten die Beamten Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels, Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung und gegen die Coronaschutzverordung ein. Zudem stellten sie Bargeld sicher, welches ersten Ermittlungen nach aus illegalem Glücksspiel stammte.

In einem Spielcasino in Rietberg stieß ein Polizeihund auf eine nicht gesicherte Gaspistole im Thekenbereich. Sie wurde sichergestellt.

Das Dezernat für Arbeitsschutz stellte in jedem kontrollierten Objekt mit Beschäftigten Verstöße gegen Arbeitsschutzvorschriften fest. Dazu gehörten unter anderem fehlende Feuerlöscher und zugestellte Fluchtwege.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Gütersloh war an beiden Abenden in Gütersloh ebenso verstärkt aktiv. Am Freitag erhoben die Beamten ca. 50 Verwarnungsgelder und leiteten neun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen überhöhter Geschwindigkeiten ein. Am Samstag wurden an der Brockhäger Straße 91 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 72 Autofahrer werden ein Verwarnungsgeld zahlen müssen, gegen 19 weitere Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Einer von ihnen wird den Führerschein für ein paar Wochen abgegeben müssen. Zudem wurden weitere Verwarnungsgelder aufgrund verschiedener Verstöße von Auto- und Radfahrern erhoben.

Die kooperativen Kontrollen werden unter Einbindung mehrerer Behörden in unregelmäßigen Abständen im Kreis Gütersloh fortgeführt.

