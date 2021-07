Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Ladestation - 47-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Samstagmittag (10.07., 13.15 Uhr) zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Pulverbach gerufen, da es dort zu einem Kellerbrand gekommen war.

Die eingesetzten Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Steinhagen, Amshausen und Brockhagen übernahmen umgehend die Brandbekämpfung und konnten das Feuer schnell löschen. Derzeitigen Erkenntnissen nach geriet eine Akku-Ladestation in Brand, die in einem der Kellerräume aufgestellt war. Ein 47-jähriger Anwohner verletzte sich bei dem Versuch den Brand der Ladestation einzudämmen schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt.

Der betroffene Kellerraum wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Den Schätzungen der Brandermittler zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

