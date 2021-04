Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrüche in Wiedenbrück - Täter klauen festverbaute Fahrzeugteile

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter schlugen in der Donnerstagnacht (14.04. - 15.04.) im Ortsteil Wiedenbrück zu und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen bei drei Fahrzeugen Navigationssysteme, Lenkräder sowie weitere Fahrzeugeinbauten. Die Täter öffneten die Mercedes- und BMW-Fahrzeuge durch Manipulation der Schließsysteme.

Die jeweiligen bisher bekannt gewordenen Tatorte lagen an den Straßen Kaiserforst, Landholz und Schönhofstraße.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell