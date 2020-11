Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Westerwiehe - Ein Schwerverletzter

GüterslohGütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Samstagvormittag (21.11., 11.45 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich Westerwieher Straße/ Kühler Grund ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern, durch welchen beide Fahrzeugführer verletzt wurden.

Ein 85-jähriger Mann aus Rietberg befuhr mit einem VW die Straße Kühler Grund in Richtung Westerwieher Straße. Im Einmündungsbereich beabsichtigte der VW-Fahrer nach links in Richtung Rietberg abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 77-jähriger Delbrücker mit einem Ford die Westerwieher Straße ortseinwärts. Bei dem Abbiegeversuch des VW-Fahrers kam es zur Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern.

Der 77-jährige Ford-Fahrer wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst zunächst am Unfallort versorgt. Eine Lebensgefahr bestand hierbei nicht. Anschließend transportierten die Sanitäter den Mann zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der 85-jährige VW-Fahrer verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung zur ambulanten Behandlung in ein Rheda-Wiedenbrücker Krankenhaus gefahren.

Die beiden Unfallfahrzeuge waren aufgrund erheblicher Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 40 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell