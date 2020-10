Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer verhindert schlimmen Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Als Beamte der Gütersloher Kriminalpolizei am Samstagabend (24.10., 22.10 Uhr) mit Sonderrechten auf dem Weg zu einem Einsatz waren, wurden sie auf einen Opel Astra aufmerksam. Der Fahrer des Opel überholte die Beamten in ihrem Zivilwagen zunächst auf der Straße Marburg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, ließ sich anschließen wieder etwas zurückfallen und setzte innerhalb geschlossener Ortschaften auf der Oelder Straße in Höhe der Mergelstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit abermals zum Überholen an. Als sich der Pkw nach dem Überholvorgang noch auf der auf der linken Straßenseite befand, beabsichtigte ein Autofahrer aus der Mergelstraße in die Oelder Straße abzubiegen. Nur durch starkes Abbremsen des abbiegenden Autofahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die Beamten befanden sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Opel Astra. Daraufhin entschlossen sich die Beamten den Opel Fahrer anzuhalten. Der ursprüngliche Einsatz wurde durch weitere Einsatzkräfte übernommen. Noch bevor der Opel angehalten werden konnte, passierte dessen Fahrer mit hoher Geschwindigkeit eine Rotlicht anzeigende Ampel an der Ringstraße.

Bei der sich anschließenden Fahrzeugkontrolle verhielt sich der 20- Fahrer des Opels wenig einsichtig. Mit ihm im Auto befanden sich ein zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre alt).

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Aufgrund der dynamischen Situation konnte der Fahrer des aus der Mergelstraße herausfahrenden Wagens, welcher durch seine blitzschnelle Reaktion einen Zusammenstoß mit dem Opel verhindert hat, nicht angehalten und befragt werden. Hinweise und Angaben zu dem Autofahrer nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

