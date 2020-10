Polizei Gütersloh

POL-GT: Lob an die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Gütersloh - Riegel vor! Sicher ist sicherer!

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Auch in Zeiten der Pandemie machen sich die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Gütersloh Gedanken um ein sicheres Zuhause.

Aufgrund der Ankündigung zum Tag des Einbruchschutzes am 25. Oktober, haben sich alleine in den vergangen Tagen über 40 interessierte Bürgerinnen und Bürger bei unseren technischen Sicherheitsberatern KHK Guido Baratella und RBr Uwe Arlitt angerufen und einen Beratungstermin vereinbart. Durch eine qualifizierte und kostenlose Beratung unserer Kollegen, werden Eigentümer in die Lage versetzt, ihr Haus- bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen Einbrüche zu schützen. In den eigenen vier Wänden werden Interessenten deutlich effektiver für den eigenen Schutz sensibilisiert. Als Resultat jeder Beratung bekommt man eine Checkliste überreicht, welche auch eine Liste mit zertifizierten und geprüften Handwerksbetrieben für die Umsetzung beinhaltet. Zudem gibt es Informationen zu staatlichen Förderungen.

Haben die Eigentümer ihren Wohnraum gem. der Anregungen der Spezialisten nachgerüstet, wird ihr Einsatz mit einer Präventionsplakette gekrönt. Damit erhalten sie bei manchen Versicherungen Rabatt auf die Versicherungsprämie.

Alleine im Jahr 2019 haben sich über 500 Haushalte im Kreis Gütersloh beraten lassen. Zahlreiche Häuser wurden anschließend mit der begehrten Plakette ausgestattet. Diese erhalten nur die Haushalte, in welchen die Empfehlungen der Experten gänzlich umgesetzt werden. Tipp: Denken Sie auch bei einem geplanten Neubau an die Expertise der technischen Sicherheitsberater.

Auch wenn die Zahlen der Wohnungseinbrüche in den letzten Jahren rückläufig waren, gab es im Jahr 2019 immer noch knapp 300 Fälle im Kreis Gütersloh. Jeder Einbruch ist einer zu viel und trifft die Betroffenen hart. Nicht nur materiell. Die Wohnungseinbrüche im Kreis Gütersloh werden wöchentlich auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Gütersloh veröffentlicht https://guetersloh.polizei.nrw/artikel/einbruchradar-im-kreis-guetersloh .

Die technischen Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh sind unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar/ technischer Sicherheitsberater) - 05241 869-1879 und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter/ technischer Sicherheitsberater) - 05241 869-1878.

