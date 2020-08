Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Supermarkt geklärt - Täter klauen drei-Liter-Flasche Wodka

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Donnerstagmorgen (20.08., 03.12 Uhr) wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Supermarkt an der Verler Straße informiert.

Den Erkenntnissen nach hatten die bis dahin unbekannten Täter die Scheibe der Haupteingangstür zum Supermarkt eingeschlagen. Ein Mitarbeiter des Marktes teilte den eingetroffenen Beamten mit, dass augenscheinlich eine drei-Liter-Flasche Wodka gestohlen wurde.

Um 04.25 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung ein am Straßenrand der Friedrich-Ebert-Straße stehendes Fahrzeug, welches mit vier Personen besetzt war. Bei der Kontrolle des Pkw stellten die Beamten eine drei-Liter-Flasche Wodka im Fond des Fahrzeuges fest.

Nach weiteren Ermittlungen hatten mehrere Personen zunächst gemeinsam gefeiert. Anschließend kam es dann zu dem Einbruch in den Supermarkt an der Verler Straße. Gegen drei junge Gütersloher (16, 17 und 18 Jahre alt) aus dem Pkw sowie gegen einen 21-jährigen jungen Mann aus Gütersloh, der sich nicht im Auto befand, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

