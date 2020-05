Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MS) - Am Mittwochnachmittag (27.05., 16.10. Uhr) kam es in der Kantstraße in Künsebeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 37-jährigen VW-Fahrer aus Gladenbach (Hessen) und einer 83-jährigen Radfahrerin aus Halle.

Der 37-Jährige beabsichtigte von einem Firmengelände aus nach links in die Kantstraße abzubiegen. Beim Anfahren aus der Einfahrt kollidierte er mit der 83-Jährigen, die die Kantstraße in Richtung Leimweg befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde per Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

