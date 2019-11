Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht mit Transporter in Verl-Sürenheide geklärt

Gütersloh (ots)

Verl (MS) - Am Montagmorgen (11.11., 10.07 Uhr) beschädigte ein Ford-Fahrer beim Zurücksetzen mit seinem Lastkraftwagen den Transporter der Marke Streetscooter eines 35-jährigen Fahrers aus Halle. Der Unfall ereignete sich in der Einmündung des Berensweges in den Waldweg. Nach dem Zusammenstoß stieg der Ford-Fahrer zwar aus, um sich den Schaden anzusehen, entfernte sich dann aber vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Geschädigte, der sich das Kennzeichen notiert hatte, verständigte daraufhin die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 40-jährigen Mann aus Rinteln, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

