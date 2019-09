Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - Rauchmelder - Lebensretter?

Gütersloh (ots)

Gütersloh - (AG) - Am Dienstagabend (03.09., 21.15 Uhr) kam es an der Haller Straße in Gütersloh im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Wohnungsbrand. Eine Mitbewohnerin hatte gegen 21:15 Uhr das "Piepen" eines Rauchmelders aus der Wohnung der Geschädigten gehört und sich anschließend in die zweite Etage begeben, wo sie die verkohlte Wohnungstür entdeckte. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr. Nachdem sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft hatte, stellte sich heraus, dass es im Flurbereich zu einem Brand gekommen war. Die 57-jährige Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Sie kehrte während der Löscharbeiten zurück. Der Löschangriff erfolgte durch die Berufsfeuerwehr Gütersloh und der Freiwilligen Feuerwehr Isselhorst, die das Feuer sehr schnell unter Kontrolle hatten. Von den elf Hausbewohnern wurde niemand verletzt. Durch das Feuer, Ruß und die starke Rauchentwicklung wurde die Wohnung stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei dürfte ein technischer Defekt eines Laptops ursächlich für das Feuer gewesen sein. Zur weiteren Untersuchung der Brandursache wurde die Brandstelle beschlagnahmt. Die Haller Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

