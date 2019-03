Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann fährt durch heruntergelassene Schranke und flüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JF) - Am Montagmittag (18.03., 12.15 Uhr) fuhr ein bis dahin unbekannter VW Golf-Fahrer auf einem Parkplatz an der Ostenstraße durch eine heruntergelassene Schranke und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen.

Ermittlungen führten zu einem 88-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück, gegen entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden.

